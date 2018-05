Asteroïde blijkt afkomstig uit ander zonnestelsel

Astronomen hebben een asteroïde ontdekt die van buiten het zonnestelsel komt. Het rotsblok draait in ongeveer dezelfde baan om de zon als de planeet Jupiter, alleen in de omgekeerde richting.

De asteroïde heeft de wetenschappelijke naam (514107) 2015 BZ509 gekregen, kortweg BZ. Het hemellichaam heeft een doorsnede van naar schatting 3 kilometer.

De onderzoekers denken dat BZ zo'n 4,5 miljard jaar geleden het zonnestelsel bereikte, dat toen net gevormd was, en hier is gebleven.

Retrograde baan

BZ volgt een zogeheten retrograde baan, in de tegengestelde richting van de rest van het zonnestelsel. Dat wijst er volgens de astronomen op dat hij ergens anders vandaan komt.

Alle planeten en vrijwel alle andere objecten in het zonnestelsel draaien in dezelfde richting rond de zon. Dat is de richting die de gaswolk draaide waaruit het zonnestelsel is ontstaan.

Wat de oorsprong is van het rotsblok is nog onbekend. Ook de samenstelling is nog niet duidelijk.

Het is de eerste keer dat zo'n asteroïde is gevonden. Vorig jaar werd ook een asteroïde van buiten het zonnestelsel ontdekt, maar die was 'op doortocht'. Die asteroïde kreeg de naam Oumuamua.