Neutrale Zweden bereiden zich voor op crisis en oorlog

Het clubhuis van Carneheim heeft een belangrijke functie: in een noodsituatie verzamelt het calamiteitenteam zich in de atoomkelder en is dit het basisstation van de Zweedse rampenzender. "Radio en morsetekens zijn nog nooit zo belangrijk geweest", zegt Carneheim. "Als alle elektriciteit uitvalt, kun je op de korte golf en morse rekenen."

Zijn collega Dag Florén, een gepensioneerde piloot, is zelfs in de 40 meter hoge antenne geklommen om de korte-golf-antenne uit te breiden. "Ik ben gek op hoogte", vertelt hij enthousiast. Florén werkte als piloot in de Koude Oorlog, toen Zweden de op-vier-na-grootste luchtmacht ter wereld had. Daar is weinig meer van over. Florén: "Na de Koude Oorlog werd het Zweedse leger zo goed als afgewikkeld. We gingen ervan uit dat er betere tijden kwamen. Maar nu is de situatie veranderd en moeten we van voren af aan beginnen."

'Neem een kijkje'

De Zweedse regering verstuurt vanaf vandaag zo'n vijf miljoen brochures met praktische tips over hoe de bevolking zich kan voorbereiden op een crisis of oorlogssituatie. Er word onder andere aangeraden om een kijkje nemen bij de dichtstbijzijnde schuilkelder.