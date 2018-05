'Slechtste week' van het jaar in Oost-Oekraïne, 'en de oorlog leidt nergens toe'

Avdiivka is een stad aan de frontlinie in Oost-Oekraïne. Dagelijks worden hier tientallen explosies gehoord, net als op andere plekken rond het front. Maar afgelopen week was volgens waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking (OVSE) uitzonderlijk: maar liefst 7700 keer zijn inslagen van kogels en mortierbeschietingen gehoord. "Het was de slechtste week van het jaar", zei het hoofd van de waarnemingsmissie, Alexander Hug.

Hoewel in de regio al sinds het akkoord van Minsk (2015) een bestand van kracht is, is er niemand die zich daar aan houdt. "Over en weer schieten de partijen op elkaar van grote afstand, met mortieren en granaten. Af en toe wordt er een paar meter veroverd, soms valt er een dode. Maar ze vernietigen elkaars materieel niet, ze snijden geen belangrijke afvoerroutes af", zegt correspondent David Jan Godfroid. "Het is een gekke oorlog die nergens toe leidt."