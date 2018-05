Franse onderzoekers bevestigen: Adolf Hitler stierf in 1945

De gebitsresten werden vergeleken met gegevens die over het slechte gebit van Hitler en zijn tandprotheses bewaard zijn gebleven. Ze laten er volgens Charlier geen twijfel over bestaan dat ze aan Hitler hebben toebehoord. De blauwe aanslag op de kunsttanden duidt op een chemische reactie die door het contact van het gif cyanide met het metaal van de protheses is veroorzaakt.

Dat Hitler cyanide heeft ingenomen is nu absoluut zeker, zei Melching. "Hij zou dan eerst de capsule met cyanide hebben genomen. Die heeft hij eerst uitgeprobeerd op zijn hond en dat werkte. En hij zou dan tegelijkertijd door zijn hoofd hebben geschoten, van achteren. Maar je zou ook een ander scenario kunnen bedenken, dat hij de capsule heeft genomen en dat een van zijn lijfwachten, of wie dan ook, hem een genadeschot heeft gegeven."

Hoe de volgorde precies is geweest, blijft onbekend. Zeker is dat Hitlers lijfwachten of andere medewerkers zijn lichaam, en dat van zijn vriendin Eva Braun, na hun zelfmoord in de tuin van de Rijkskanselarij in brand hebben gestoken. Nadat de Russen Berlijn hadden veroverd, kwamen de resten in handen van de KGB.

Het verslag van de onderzoekers is gepubliceerd in de European Journal of Internal Medicine.