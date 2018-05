Knaloranje waterscooter reddingsbrigade Hoek van Holland gestolen

Waar is de waterscooter van de Reddingsbrigade Hoek van Holland? Die vraag houdt de mensen van de brandweer en andere hulpverleners in de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond al twee dagen bezig. Het opvallend gestreepte apparaat is afgelopen weekend gestolen en sindsdien spoorloos.

De waterscooter is voor veel badgasten op warme stranddagen een vertrouwd beeld. "We surveilleren ermee op het water, maar gebruiken hem ook als mensen in nood zijn", zegt Brian Mo-Ajok van de veiligheidsregio.

"We hebben natuurlijk ook bootjes, maar zo'n waterscooter is veel sneller en flexibeler." Het apparaat kan dus echt het verschil maken als het gaat om leven of dood. "Het is ideaal om mensen te redden. Met duizenden mensen op het strand bewijst hij wel echt z'n waarde."

Overspuiten

Tóch vonden onbekenden het nodig om de waterscooter met trailer en al mee te nemen vanuit een loods in Hoek van Holland. "En je tilt hem niet zomaar met z'n tweeën op", zegt Mo-Ajok. "Dus we denken wel dat er meerdere mensen bij betrokken zijn."

Maar wat moet je met zo'n herkenbare waterscooter? "Hij is fel oranje met blauw-witte strepen. Dus je kan hem hier in Nederland niet zomaar gebruiken. Dus eigenlijk moet je hem dan overspuiten." Er onopvallend mee varen kan dus eigenlijk niet, maakt Brian Mo-Ajok nog maar eens duidelijk.