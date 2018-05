Trump wil onderzoek naar infiltratie FBI in zijn verkiezingscampagne

Vrijdag beschuldigde Trump de federale recherche al van spioneren in zijn campagne, "zelfs voordat de FBI enig benul had van dat nepverhaal over Russische inmenging (phony Russia hoax)".

The New York Times weersprak dat vrijdag. De FBI zou pas later in de campagne een informant naar twee campagne-adviseurs van Trump hebben gestuurd, niet om in het geheim rond te neuzen, maar om te praten over verdachte banden met Rusland die aan het licht waren gekomen. De twee adviseurs waren volgens de krant George Papadopoulos en Carter Page.

The New York Times zegt te weten wie de betreffende FBI-informant is (een Amerikaanse wetenschapper die in Engeland doceert), maar noemt zijn naam niet om hem niet in gevaar te brengen.