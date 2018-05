Tegenvaller voor strandgangers: zeevlam verpest zonnige dag

Een fikse tegenvaller voor strandgangers vandaag. Terwijl grote delen van Nederland stralend weer hadden, was dat aan de kust wel anders. In onder andere Noordwijk, Scheveningen en op Vlieland hing een dikke laag mist. In meteorologische termen heet dat een zeevlam.

"Zeevlam is een typisch voorjaarsverschijnsel", legt NOS-weerman Peter Kuipers Munneke uit. "Bijna overal was het mistig vannacht, maar boven het koude zeewater in het voorjaar lost de mist niet op. Als de wind van zee waait, wordt de mist het strand op geblazen. De zon kan de lucht niet opwarmen en daardoor blijft het zo koud." Landinwaarts werd het zo'n 23 graden, aan zee maar zo'n 15 graden.

Ook morgen belooft het mooi weer te worden. Dan lijkt er ook beter nieuws te zijn voor de kustgebieden. "Morgen wordt de wind langs de kust aflandig, dus dan verwacht ik geen zeevlam", aldus Kuipers Munneke.

Ook op satellietbeelden was de zeevlam goed zichtbaar: