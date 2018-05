'Kisstory' en liplezers: Britse kranten blikken terug op royal wedding

Maar sla je de krant open, dan gaat het er een stuk minder rustig aan toe. Pagina 2 en 3 zijn gevuld met een donkere foto waarop te zien is hoe Meghan alleen naar het altaar loopt. Kwetsbaar, gehuld in het wit, prachtig uitgelicht. "Zelfs Disney had geen betere prinses kunnen kiezen", schrijft het ochtendblad.

"De manier waarop Meghan geadoreerd werd, moet Harry het gevoel hebben gegeven dat hij God was. De bruid was subliem, de bruiloft de meest geliefde ooit in Windsor. Amen."

Lips Lips Hooray

The Sun doet ook op de rest van de pagina's wat ze bij die krant het allerbeste in zijn; woordspelingen maken. "Aisle Be There", is het onderschrift bij een foto waarop te zien is hoe Charles zijn schoondochter naar het altaar escorteert.

"Pride en Groom", is het bijschrift van een foto waarop een gesluierde Meghan naar haar aanstaande lacht. En bij een plaat met de bekende kus: "Lips Lips Hooray".

'Hallelujah'

"Wie brak als eerste? Het leek alsof het Camilla was", schrijft The Mail on Sunday. "In ieder geval leek het zo op televisie. We zagen haar lijf op en neer schudden."

De krant besteedt uitgebreid aandacht aan een van de opmerkelijkste momenten van de huwelijksdag; de preek van de zwarte bisschop Curry. "Hij kwam, hij sprak en zorgde ervoor dat veel van de gasten zaten te giechelen, zelfs het bruidspaar kon zich niet inhouden."