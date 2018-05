Dierenactivisten opgepakt bij Pinksterfeest met haan op Schiermonnikoog

De politie heeft bij het traditionele Pinksterfeest op Schiermonnikoog vijf dierenactivisten opgepakt, meldt de Leeuwarder Courant. Zij wilden zich gisteravond vastketenen aan de 20 meter hoge mast waarop bij Kallemooi, zoals de Pinkstertraditie op het Waddeneiland heet, een haan wordt gezet.

Vier dierenwelzijnorganisaties hadden begin deze maand al aangifte gedaan tegen de Kallemooi-commissie, omdat het opsluiten van de haan voor vermaak volgens hen dierenmishandeling is. De haan zou in de mand veel stress ervaren. De commissie liet meteen weten niet van plan te zijn de traditie aan te passen.

Beveiliging

Volgens de gemeente Schiermonnikoog zit de haan goed beschut, krijgt hij voldoende eten en drinken en wordt hij in de gaten gehouden door een dierenarts via een webcam. De rechter erkende vrijdag dat het beter voor de haan zou zijn als hij vrij kan rondlopen, maar dat was onvoldoende reden om de vergunning voor het evenement te weigeren.

Toen het sein werd gegeven de mast omhoog te hijsen, sprongen volgens de Leeuwarder Courant zeven activisten over de dranghekken met het doel zich vast te ketenen aan de mast. Voordat ze dat konden doen, werden ze tegengehouden door beveiligers. De organisatie had die ingehuurd vanwege het rumoer rond het feest.

"Het Pinksterfeest gaat nooit verloren", werd er gezongen toen de activisten werden afgevoerd. De vijf opgepakte personen werden naar het politiebureau in Leeuwarden gebracht. De haan krijgt de komende dagen extra beveiliging.