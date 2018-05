Succesvolle LG-topman Koo Bon-moo (73) overleden

Koo Bon-moo, de bestuursvoorzitter van het Zuid-Koreaanse miljardenbedrijf LG Group is op 73-jarige leeftijd overleden. De topman was al langer ziek en stond ongeveer een jaar onder behandeling in het ziekenhuis.

Dit jaar onderging Koo een aantal hersenoperaties. Onlangs werd hij opgenomen in het ziekenhuis in Seoul, omdat hij snel achteruitging. LG meldt dat hij in het bijzijn van zijn familie is overleden.

Koo was de afgelopen 23 jaar bestuursvoorzitter van de LG Group. Onder zijn leiding steeg de omzet van zo'n 30 miljard in 1995 naar ruim 120 miljard euro vorig jaar. Het miljardenbedrijf is daarmee het op vier na grootste bedrijf van Zuid-Korea. Het conglomeraat is actief op markten voor elektronica, chemie, telecom en huishoudelijke producten.

Familiebedrijf

Koo had verdere behandeling geweigerd. De ondernemer laat zijn vrouw, twee dochters en een geadopteerde zoon achter. Die zoon, nu 40, wordt gezien als de opvolger van Koo.

LG Group is al sinds 1947 in handen van de familie van Koo. Hij nam het bedrijf in de jaren 90 over van zijn vader, die het weer van Koo's grootvader had overgenomen. De jongere broer van Koo nam de dagelijkse leiding over toen de topman ziek werd.

De familie heeft bekendgemaakt dat Koo in besloten kring zal worden begraven. Ook vraagt LG Group om geen bloemen of condoleances te versturen. Koo hield volgens zijn familie niet van ingewikkelde formaliteiten en wilde anderen nooit tot last zijn.