Poema doodt mountainbiker in natuurgebied in staat Washington

Tijdens een mountainbiketocht in een natuurgebied in de Amerikaanse staat Washington is een man gedood door een poema. Een andere fietser werd in het hoofd gebeten, maar overleefde de aanval en belde de politie. Het incident gebeurde in een bos ten westen van de stad Seattle.

Aanvallen door poema's zijn zeldzaam en komen in de hele VS eens in de vier jaar voor. Het is de tweede keer in 94 jaar dat een poema iemand doodt in Washington. Er zijn ongeveer 2100 volwassen poema's in de staat.

De poema is na de aanval doodgeschoten. Het dier had het levenloze lichaam van de mountainbiker naar zijn hol gesleept.