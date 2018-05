In Amstelveen is een vrouw van 48 overleden na een aanrijding met een tram. De fietsster kwam vanmiddag onder sneltram 51 terecht bij metrostation Spinnerij. Er is nog geprobeerd om haar te reanimeren, maar de vrouw overleed ter plekke.

De politie onderzoekt hoe ze onder de tram is terechtgekomen. Mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren, wordt gevraagd zich te melden.

Er wordt in het bijzonder gezocht naar omstanders die betrokken waren bij de reanimatiepoging.