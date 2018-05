In het buitengebied van Schimmert in Limburg heeft de politie tientallen jerrycans gevonden. Het is niet duidelijk wat er in de vaten zit. Vaak gaat het bij dit soort vondsten om drugsafval.

Omdat de jerrycans zijn gevonden op het grondgebied van de gemeente Nuth, moet die gemeente zorgen dat de boel wordt opgeruimd, meldt 1Limburg.

De politie hoopt dat er getuigen zijn die meer weten van de dumping. Jaarlijks wordt op tientallen plekken afval van drugslabs gedumpt.