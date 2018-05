Fractieleden SP Venray stappen op uit onvrede over partijtop

Drie van de vier fractieleden van de SP in Venray stappen op. Ze zijn het niet eens met de koers van de landelijke partij en vinden dat er intern te weinig discussies worden gevoerd. Ze gaan als zelfstandige partij in de raad verder, hebben de raadsleden laten weten aan EenVandaag.

"Het vertrouwen is weg", zegt raadslid Erica van den Akker, die namens de opgestapte leden het woord voert. "Meerdere keren hebben we aangegeven dat we verandering en discussies willen, maar steeds krijgen we nul reactie. Dan houdt het een keer op. Ik voel me niet meer thuis in de partij."

Onzichtbaar

Er is meer kritiek op de partij. Verschillende SP-afdelingen vinden de SP te onzichtbaar waar het gaat om thema's als klimaat en migratie en ze vinden dat er te veel aandacht gaat naar de zorg.

Van den Akker hoopt dat haar vertrek en dat van haar collega's ook andere afdelingen aan het denken zet. In de SP-fractie in Venray blijft dus nog één raadslid over.

Statenleden en gedeputeerde stapten op

De afgelopen tijd zijn er ook op andere plekken mensen uit de SP gestapt. Eind april stapten vijf van de acht leden van de Limburgse SP-fractie op. Ook een gedeputeerde diende zijn ontslag in. Ze waren ook ontevreden over de koers van de partij, meldt 1Limburg.

Het landelijke partijbestuur van de SP beraadt zich nog op een reactie op het vertrek van de raadsleden.