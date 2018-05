Groot pensioenfonds staakt kolenbeleggingen en zet druk op Shell

PME is als eerste grote pensioenfonds helemaal gestopt met het beleggen in kolen, meldt dagblad Trouw. Alle belangen in producenten van kolen, met een waarde van 6,3 miljoen euro, zijn inmiddels verkocht.

De krant schrijft dat PME, het fonds voor de grootmetaal, mede stopte met kolen omdat de deelnemers (werkenden en gepensioneerden) en de aangesloten werkgevers daarom vroegen. De stap is opmerkelijk omdat veel bedrijven in de sector die PME vertegenwoordigt nog actief zijn in kolen en andere fossiele brandstoffen.

"Toch is de overtuiging dat we ook in deze industrie af moeten van vervuilende brandstoffen", zegt bestuursvoorzitter Eric Uijen, die erop wijst dat er inmiddels alternatieven zijn. En: "Wij beleggen niet voor vandaag of morgen, maar voor overmorgen. Ook dan moet de aarde nog leefbaar zijn."

Shell

Verder zal PME komende dinsdag op de aandeelhoudersvergadering van Shell instemmen met een klimaatresolutie van de activistische beleggersgroep Follow This. Die wil dat het olieconcern zijn beleid afstemt op het Klimaatakkoord van Parijs. Shell heeft aandeelhouders geadviseerd tegen te stemmen. Follow This heeft al twee keer eerder geprobeerd Shell te dwingen zijn beleid duurzamer te maken. Toen mislukte dat vanwege een gebrek aan steun.

PME wil de CO2-voetafdruk van zijn aandelenportefeuille in 2021 met een kwart hebben teruggebracht in vergelijking met 2015. Het fonds gaat praten met bedrijven in de staal-, cement-, en energiesector over het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen. Als dat niet snel genoeg gaat, trekt het fonds zich terug uit die ondernemingen.

PME had in de tweede helft van vorig jaar een vermogen van in totaal ruim 45 miljard euro.