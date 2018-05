Mist en water: het is kletterdei in Friesland

Het is 'kletterdei' in Friesland. Tussen 16.00 en 17.00 uur zijn in tien van de elf Friese steden speciaal ontworpen fonteinen in werking gesteld. In de meeste gevallen klettert er water, maar rond de kinderhoofden-fontein in Leeuwarden vormt zich een mistwolk. Het project 11Fountains is een blijvende herinnering aan het feit dat Leeuwarden in 2018 culturele hoofdstad van Europa is.

De fonteinen zijn ontworpen door internationale kunstenaars en vallen volgens Omrop Fryslân stuk voor stuk op door hun speciale vorm. Zo ligt in Harlingen een vette, zwarte walvisfontein in de Waddenzee, in Bolsward staat een vleermuisfontein en in Stavoren een visfontein die zo uit een fantasyfilm zou kunnen komen.