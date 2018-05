'Doodschop Jip Jurg niet enige geweldsdaad beveiliger'

De 37-jarige beveiliger die ervan wordt verdacht eerder dit jaar Jip Jurg te hebben doodgeschopt, is vaker betrokken geweest bij vechtpartijen met bezoekers van horecagelegenheden. Dat zei de officier van justitie vandaag bij de rechtszaak.

"Filmpjes daarvan, afkomstig van beveiligingscamera's, lijkt hij als een trofee te bewaren op zijn telefoon", aldus de officier. Vandaag bleek dat er een aparte rechtszaak komt voor een van de andere vechtpartijen waarbij de verdachte beveiliger betrokken was.

Jip Jurg (32) overleed in januari van dit jaar. Hij had een feest bezocht in de Rotterdamse Schouwburg tijdens het Rotterdams filmfestival. Jurg werd op 28 januari dood aangetroffen in zijn woning door zijn vader en zus. Zij waren ongerust geworden omdat ze een dag niets van hem hadden gehoord.

Inwendige bloedingen

Uit onderzoek is gebleken dat Jurg op het feest ruzie kreeg met een beveiliger. Hij zou eerst zelf een klap hebben gegeven en werd toen op de grond gedrukt. Daar zou hij door de verdachte zo hard in de buik zijn geschopt, dat hij aan inwendige bloedingen is overleden.

De verdachte ontkent. Hij zegt dat hij hooguit per ongeluk eenmaal op het slachtoffer is gaan staan. Hij vindt dat hij onschuldig is en wil worden vrijgelaten. De rechter wees dat verzoek vandaag af, schrijft RTV Rijnmond.

Onder ede

Justitie wil de andere beveiligers horen over de avond van de vechtpartij. De aanklager denkt namelijk dat zij niet de waarheid hebben gesproken. "Het zijn belangrijke getuigen. Ze stonden er met de neus bovenop. Maar ze zeggen niets over de schop. Mogelijk uit angst voor de verdachte. Of uit solidariteit", aldus de officier.

De zaak wordt na die verhoren voortgezet.