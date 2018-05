Belasting op getto-uitkering geschrapt: 'Het bedrag is het minst belangrijke'

Mensen die een getto-uitkering ontvangen van de Duitse overheid, hoeven daar met terugwerkende kracht vanaf 2016 geen belasting meer over te betalen. Staatssecretaris Snel heeft dat vanmiddag in een persoonlijk gesprek verteld aan de mensen die de zaak hebben aangekaart.

Onder hen is Inge Prenzlau (86), die als tien- en elfjarige noodgedwongen onbetaalde kinderarbeid verrichtte. "Het besluit voelt voor mij als een soort bevrijding", zegt zij. "De Nederlandse regering zag het geld als een soort pensioen, maar ik kreeg als elfjarige helemaal geen geld voor dat werk."

Zij liep elke dag van Amstelveen naar de Jordaan in Amsterdam. Daar had haar vader een farmaceutische fabriek, waar hij zelf niet meer kon komen omdat hij een slechte gezondheid had en als Jood niet meer met de tram mocht.

"Ik mocht als Joods kind niet meer naar mijn school", zegt Prenzlau. "Dus ging ik naar de fabriek om de werknemers het idee te geven dat het werk wel doorging en om te doen wat ik kon." Ze draaide pillen, vulde medicijnflesjes en deed ander fabriekswerk. Het gezin Prenzlau dook in 1943 onder. Haar vader overleed vier weken voor de bevrijding, omdat hij niet aan zijn medicijnen kon komen.

Belastbaar inkomen

In 2014 erkende Duitsland heel Amsterdam als getto. De ongeveer driehonderd overlevenden die destijds onbetaalde arbeid hebben verricht, kregen daarna een vergoeding van de Duitse overheid. Gemiddeld gaat het om 150 euro per maand. Voor Inge Prenzlau is het 130 euro. Dat de Nederlandse Belastingdienst dat bedrag tot nu toe als een vorm van pensioen bij haar belastbaar inkomen optelde, vond ze uiterst pijnlijk. Ze stuurde er meerdere brieven over aan het kabinet.

"Het bedrag is het minst belangrijke", zegt Prenzlau. "Ik vond het oneerlijk dat de Nederlandse regering een deel via de belasting heeft weggenomen terwijl Duitsland het zonder belastingheffing naar ons toestuurde."

'Enige tijd geduurd'

Staatssecretaris Snel heeft de kwestie opgelost door de Duitse uitkering met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 aan te wijzen als een zogenaamde uitkering van publiekrechtelijke aard, die niet bij het belastbaar inkomen hoeft te worden opgeteld.

"De gevolgen van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog zijn voor overlevenden onuitwisbaar", zegt hij. "Het heeft helaas enige tijd geduurd voordat een oplossing kon worden gevonden. Ik hoop dat hiermee nu een einde komt aan een periode waarin mogelijk gevoelens van onrechtvaardigheid zijn ervaren."