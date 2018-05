Taakstraf voor vlogger SnapKing na beledigen man met down

Vlogger Tim van Teunenbroek, beter bekend als SnapKing, is veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur voor het vernederen van een man met het syndroom van Down. Ook moet hij een schadevergoeding van 500 euro betalen.

De zaak draait om een filmpje dat op internet verscheen. Daarin is te zien hoe Van Teunenbroek (21) de 37-jarige Jeroen, die in de supermarkt werkt, lastigvalt. De medewerker raakt overstuur en loopt vervolgens boos en schreeuwend weg.

Jeroen had na het incident nog veel last van het filmpje. Daarom besloten zijn ouders om de vlogger voor de rechter te dagen. "Wat voor straf hij krijgt, is niet het belangrijkst. Dat is niet waar het ons om gaat. We hopen wel dat de rechter uitspraak doet. We hopen dat hij bepaalt dat het maken en verspreiden van zulke video's strafbaar is", zeiden ze tegen RTL Nieuws.

Nieuwe start

Het is niet de eerste keer dat SnapKing met justitie in aanraking komt. Eerder kreeg hij taakstraffen en een maand cel voorwaardelijk voor mishandelingen. Ook werd hij veroordeeld voor openbare dronkenschap.

Vier maanden geleden kondigde de vlogger op YouTube aan dat hij een "nieuwe frisse start" maakt onder de naam DieTim. In Tim zegt sorry wil Van Teunenbroek het goedmaken met iedereen die hij heeft gekwetst. Hij maakte ook een aflevering voor Jeroen.