Holleeder-tapesverhoor: codetaal over criminele conflicten

11.15 uur

Hoe regelde Willem Holleeder zijn financiën?

Daarmee begon vanochtend een nieuw getuigenverhoor van Astrid Holleeder. Het Openbaar Ministerie neemt vandaag vijftien gesprekken door, die Astrid Holleeder stiekem heeft opgenomen met haar broer en in maart als aanvullend bewijs heeft ingeleverd.

Later op de dag laat het OM ook nog een geluidsfragment horen, maar vooral lezen de officieren van justitie delen van de gesprekken voor.

Holleeder vroeg in 2013 aan zijn zus Astrid of ze "vijf ruggen" kon betalen aan een fiscalist. "Hij heeft geen officieel inkomen", lichtte Astrid toe. "Hij leefde van zijn zwarte geld. Anderen met een wit inkomen betaalden zijn huur en rekeningen."

Ook Astrid deed dat voor hem. "Kreeg u dat geld dan terug?" vroeg de officier van justitie. "Eh... nou... dat was niet altijd het geval", zei Astrid.

Codetaal

Het OM springt heen en weer door de gesprekken, die in sterk verhulde termen lijken te gaan over dreigingen en conflicten in het criminele milieu. Willem en Astrid hebben aan een half woord genoeg, spreken vaak maar flarden van zinnen uit, gebruiken ontkenningen als "er is niks" of "maar dat is niet zo".

Dan bedoelen ze dat het juist wél zo is, zei Astrid. "Zo praten wij altijd. Mocht je worden afgeluisterd, dan kun je altijd ontkennen. Alles is gericht op: kan iemand iets horen?"