Catfish-presentator geschorst na beschuldigingen seksueel wangedrag

MTV heeft een van de presentatoren van het televisieprogramma Catfish geschorst vanwege beschuldigingen over seksueel wangedrag. Ook de opnames van het volgende seizoen zijn stilgelegd. Een van de gastpresentatoren zegt dat Nev Schulman haar seksueel heeft lastig gevallen tijdens opnames van het programma in 2015.

In Catfish helpen Nev Schulman en Max Joseph gasten bij het vinden van hun online liefde. In de serie worden 'catfishes' ontmaskerd, mensen die zich online als iemand anders voordoen. In seizoen 4 was Joseph afwezig en werd Schulman elke aflevering bijgestaan door gasten, meestal social influencers.

Ayissha Morgan was een van die gasten en zij heeft nu meerdere video's op YouTube geplaatst waarin ze zegt dat Schulman haar heeft lastiggevallen tijdens de opnames. Volgens Ayissha probeerde de presentator haar urenlang te versieren, zei hij dat hij dacht dat ze niet lesbisch was en haar seksualiteit moest heroverwegen. Ook nodigde hij haar uit in zijn hotelkamer en vroeg haar om seks met een vrouw na te doen met hem. "Alles wat je kan zeggen om iemand zich extreem ongemakkelijk te laten voelen", zegt Ayissha in haar video.