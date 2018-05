FNV sluit akkoord met bagageafhandelaars, maar bij één bedrijf dreigen nog acties

Vakbond FNV Luchtvaart heeft na verschillende acties op Schiphol een akkoord bereikt met twee van de drie bagageafhandelbedrijven. Met Menzies Aviation en Swissport Handling zijn salarisverhogingen afgesproken van ruim 5 procent in twee jaar. In 2020 moet er een cao komen voor de hele sector, maar dan moet het derde bedrijf, Aviapartner, wel meedoen.

FNV is woedend op Aviapartner. Volgens de vakbond hadden onderhandelaars van dat bedrijf onvoldoende mandaat en hebben ze de onderhandelingen gefrustreerd. "Hun gedrag was een belediging voor hun personeel en de FNV. Ze zijn dan ook huiswaarts gestuurd", zegt FNV-onderhandelaar Asmae Hajjari. Volgens haar heeft het dinsdagavond bij de onderhandelingen tot een flinke botsing geleid. "Dat was een vuurwerkmoment."

De bond roept het bedrijf op om zich aan te sluiten bij de gemaakte afspraken, anders volgen er acties.

Steeds goedkoper

Bagageafhandelaars hielden de afgelopen weken werkonderbrekingen. Ze klaagden over de hevige concurrentie tussen de bedrijven, waardoor er op arbeidsvoorwaarden werd bezuinigd.

Volgens de FNV is die trend in steeds meer sectoren in de luchtvaart te zien. "Het moet allemaal steeds goedkoper, waardoor er steeds minder geld voor de werknemers is", zegt Leen van der List van FNV Luchtvaart. Volgens hem is de afspraak om tot een sector-cao te komen een historisch moment. "Zo stoppen we de race naar beneden."