Brazilië arresteert 251 verdachten tijdens massaal kinderporno-onderzoek

De Braziliaanse politie heeft 251 mensen gearresteerd die worden verdacht van het bezitten of verspreiden van kinderporno. Duizenden agenten deden in het hele land huiszoekingen en dat maakt de operatie het grootste kinderporno-onderzoek ooit in Brazilië.

Volgens de politie hadden alle verdachten "een aanzienlijke hoeveelheid" data met kinderporno in hun bezit. Het kleinste aantal bestond uit 150 bestanden.

Strijd tegen kinderporno

De politie kwam de verdachten op het spoor, nadat zedenrechercheurs de afgelopen tijd meer dan een miljoen bestanden hadden onderzocht. Daarbij maakten ze gebruik van speciale software van de Amerikaanse overheid.

Vorig jaar oktober werden al 108 mensen aangehouden op verdenking van het bezit van kinderporno. De Braziliaanse minister voor Veiligheid zegt door te gaan met de strijd tegen kinderporno. "Dit is zonder twijfel een van de meest verwerpelijke en onaanvaardbare misdaden tegen onze kinderen. We zullen niet stoppen."