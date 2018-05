Zo bereiden de echte fans zich voor op een glimp van Harry en Meghan

Barbara en Chris - Schotland

Barbara: "Waarom we hier nu al zijn? Om zo veel mogelijk sfeer mee te krijgen natuurlijk. Kijken wat er allemaal gebeurt, lekker in de zon zitten, heel veel taart eten en wijn drinken. Echt een meidenuitje. Wij zijn woensdag ingevlogen uit Glasgow en we blijven tot zondag. Toen we hoorden over het huwelijk hebben we meteen een hotelkamer in Windsor geboekt. We hoeven maar een kwartiertje te lopen. Echt mazzel, want veel mensen moeten op een grotere afstand van het spektakel slapen omdat de hotels zo snel vol zaten."

Chris: "Wij zijn heel erg fan van al het koninklijke vertoon, de koetsen, de paarden en de mooie jurk: alles wat hoort bij de royals. Het is nu al enig hier. Ik hoop dat zaterdag alles soepeltjes verloopt en dat de zon zo blijft schijnen. We gaan vandaag een plan maken, even langs de route van de rijtoer lopen en kijken waar we zaterdag willen staan. Ze zetten daar ook een paar grote schermen neer zodat we het huwelijk goed kunnen volgen. Dat is een belangrijke reden om zo vroeg te komen: dan kunnen we goed bekijken wat de beste plek is om alles te zien. We zijn wel fan ja. We stappen altijd in het vliegtuig als er iets te vieren is, we waren ook bij William en Kate en de jubilea van de Queen."