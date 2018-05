Eerst de inhoud en dan 'de poppetjes' bij vorming college Rotterdam

Volgens Paul Rosemöller moeten de partijen in een nieuw college zich daaraan verbinden. "Het is een vrij nieuwe methode maar ook een noodgreep omdat de versnippering en de polarisatie in de gemeenteraad groot waren na de verkiezingen."

De komende week gaan de informateurs met alle partijen praten. Ze willen weten wie er met deze plannen aan de slag willen. GroenLinks-fractievoorzitter Judith Bokhove is uiteraard enthousiast over het conceptakkoord. Zij wil dolgraag de volgende fase in. "Zet ons maar in."

Belangrijker is wat de grootste partij Leefbaar Rotterdam gaat doen. Fractievoorzitter Joost Eerdmans gaat zeker niet tekenen bij het kruisje. "We willen best praten over samenwerking op basis van het raamwerk. Maar bijvoorbeeld integratie staat er niet in." Daar wil Leefbaar Rotterdam werk van gaan maken. "Maar ik geloof wel in deze methode, eerst de inhoud en dan verder praten", aldus Eerdmans.

De partijen en de informateurs in Rotterdam streven ernaar dat er voor de zomer nog een nieuw stadsbestuur komt.