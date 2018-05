Slachtoffer roofoverval aan dood ontsnapt in brandende auto

Een man die in de nacht van zaterdag op zondag in Steenwijk werd overvallen, is aan de dood ontsnapt. Hij zat nog in zijn auto toen die door de overvallers in brand werd gestoken. Hij kon net op tijd uit de auto komen.

De 38-jarige man uit Steenwijk werd klemgereden door een zwarte auto. Volgens de politie kwamen er twee gemaskerde, in het zwart geklede mannen uit die auto. Ze stapten bij het slachtoffer in en dwongen hem door te rijden naar een weg verderop in het Drentse Nijeveen, waar hij werd geblinddoekt en geld moest afgeven.

Daarna doorzochten de twee de auto grondig en staken die daarna, met de man er nog in, in brand. "De man heeft geluk gehad dat hij op tijd uit de auto kon komen", zegt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff tegen RTV Oost. "Anders was het waarschijnlijk heel slecht met hem afgelopen."

De politie denkt nu ook dat er een derde man betrokken was bij de overval. Hij zou de chauffeur zijn geweest van de zwarte auto. De politie denkt dat de zwarte auto achter het slachtoffer is aangereden en de daders na de overval weer heeft meegenomen.