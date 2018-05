Blokhuis tegen jongeren: toon altijd ID-kaart bij kopen van alcohol

Staatssecretaris Blokhuis roept jongeren op uit zichzelf hun identiteitsbewijs te laten zien als ze alcohol of sigaretten kopen. Samen met het Trimbos Instituut vraagt hij de komende twee weken extra aandacht voor het naleven van de leeftijdsgrens voor alcohol en tabak.

Die producten mogen alleen worden verkocht aan mensen van 18 jaar en ouder.

Tijdwinst en voorkomen gĂȘnante situaties

Blokhuis benadrukt dat iedereen zich aan de norm van 18 moet houden, maar dat het geregeld niet goed gaat. Als jongeren standaard hun ID tonen, scheelt dat tijd en bovendien kan het gĂȘnante situaties voorkomen, denkt de staatssecretaris.

Kassamedewerkers en barpersoneel vinden het vaak ingewikkeld om de leeftijd van jonge kopers in te schatten. Bij de lancering van de campagne, in Utrecht, ging Blokhuis zelf vanmiddag aan een kassa zitten om te ervaren hoe moeilijk dat is.