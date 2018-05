Hulpverleners Mosul bergen 150 lijken per dag, nu ook van IS-strijders

"De meeste lichamen hier zijn van IS-strijders", vertelt een van de hulpverleners. In de afgelopen maanden zijn in de stad al duizenden lichamen geborgen. "Maar de regering droeg ons altijd op om de lichamen van IS-strijders te negeren."

Maar de situatie is verergerd en de lijken zijn nu een gevaar voor de gezondheid van de overlevenden. "De lichamen liggen daar maar. Er is een grote kans dat ze tot ziektes of epidemie├źn leiden." Door aanhoudende klachten van bewoners heeft de regering nu besloten ook lichamen van IS-strijders te bergen.

Tussen de omgekomen strijders vinden de hulpverleners ook nog steeds lichamen van vrouwen en kinderen bij gevechtslocaties en aan de frontlijn. Waarschijnlijk familieleden van de strijders, of burgers die zijn gebruikt als menselijk schild.

Hulpverleners van Nineveh Civil Defence, Baghdad Civil Defence en Nineveh Health Department hebben nu de handen ineengeslagen. Het wordt hen nog moeilijker gemaakt door de gevaarlijke omstandigheden waaronder ze de lichamen moeten bergen. "Er liggen veel onontplofte munitie, bomgordels en explosieven. Dat maakt het werk nog moeilijker."

En het is hard werken: ze bergen zo'n 150 lichamen per dag. "We hopen dat het meeste werk gedaan is voor de ramadan begint."