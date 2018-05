Twee doden bij bedrijfsongeval in Leeuwarden

Bij een bedrijfsongeval in een machinefabriek in Leeuwarden zijn twee mannen om het leven gekomen. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend.

Vanmiddag waren meerdere ambulances en een traumahelikopter ter plaatse om een zwaargewonde man te helpen. De andere man was toen al overleden. Aan het einde van de middag maakte de politie bekend dat ook de tweede man het niet had gered. Voor zover bekend zijn er verder geen gewonden gevallen bij het ongeluk.

Omdat het om een bedrijfsongeval gaat, doet de Inspectie SZW van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek naar het ongeluk.