Politie pakt handelaren in gestolen melkpoeder op

De politie heeft in Den Haag vier mensen opgepakt omdat ze zouden handelen in gestolen babymelkpoeder. In een huis in Den Haag en een bedrijfspand in Rotterdam zijn meer dan 3.000 pakken melkpoeder ontdekt. Er is ook 16.000 euro contant geld gevonden. De politie noemt het een "logistiek centrum voor gestolen babymelkpoeder".

Het onderzoek loopt al lang. Kort geleden leidde het spoor na zo'n diefstal uit een Haagse supermarkt naar een huis in die stad. Twee van de verdachten gingen dinsdag met volle 'big shoppers' het huis in en kwamen met lege tassen weer naar buiten. Ze zijn aangehouden, net als twee anderen die in het huis waren.

De vier worden verdacht van diefstal of heling van babymelkpoeder. In het huis lagen 800 pakken, de rest lag in het bedrijfspand in Rotterdam. De politie onderzoekt nog of dat poeder ook gestolen is.

Mobiel banditisme

De verdachten zijn een vrouw en twee mannen van 35 tot 47 jaar uit Den Haag, meldt Omroep West. De vierde is een 35-jarige Roemeen zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Het onderzoek naar de diefstal van babymelkpoeder is onderdeel van een groter onderzoek naar 'mobiel banditisme': rondtrekkende bendes die zich bezighouden met diefstal en oplichting. Dat kost de detailhandel jaarlijks honderden miljoenen euro's, stelt de politie.