Deel Europarlement wil debat met Facebook-baas niet in 'achterkamertje'

De komst van Facebook-topman Mark Zuckerberg leidt tot een forse rel in het Europees Parlement. De ondervraging van de Amerikaanse baas van het bedrijf, komende dinsdag, vindt namelijk achter gesloten deuren plaats. En daar verzetten veel politici zich tegen.

De liberale voorman Guy Verhofstadt vindt dat in een democratie alles transparant moet gebeuren. "Als het Europees Parlement alleen in een speciale commissie achter gesloten deuren wordt toegesproken, dan kom ik niet", zo liet hij vandaag via de Vlaamse radio weten. D66 en de VVD zitten in dezelfde EP-fractie als Verhofstadt.

Ook Kati Piri van de Partij van de Arbeid is kwaad. "Het is schandalig dat de christendemocraten met steun van de rechtse partijen zo'n debat in de achterkamertjes willen laten plaatsvinden. We zijn een parlement en daar debatteer je in het openbaar. Facebook speelt met de gegevens van miljoenen Europese burgers, dus we hebben het volste recht om dit debat in alle openheid te voeren."

Misbruik door Cambridge Analytica

De Facebook-CEO moet, net als eerder in het Amerikaanse Congres, vragen beantwoorden over het misbruik van gegevens van 87 miljoen Facebook-gebruikers door het Britse bedrijf Cambridge Analytica. Die verkochte de data onder meer aan het campagneteam van presidentskandidaat Donald Trump.

Over het bezoek aan het Europees Parlement zegt Facebook zelf: "We waarderen de mogelijkheid om een gesprek te voeren, om naar hun mening te luisteren en om de stappen te laten zien die we nemen om de privacy van mensen beter te beschermen".

Zuckerberg wil zelf niet in het openbaar

Verhofstadt wil dinsdag, als Zuckerberg in Brussel is, proberen om via een stemming alsnog af te dwingen dat het debat openbaar is. "Desnoods zenden we het via Facebook live uit", aldus de liberale voorman.

Het besluit om Zuckerberg achter gesloten deuren te horen is genomen door het College van Voorzitters van het Europees Parlement. Volgens verschillende bronnen wilde Zuckerberg alleen komen als hij niet in de openbaarheid zou worden ondervraagd. Uiteindelijk stemde de christendemocratische fractie, de grootste partij in het parlement, daarmee in, tot ongenoegen van het Nederlandse CDA.

"Wij zijn zeer teleurgesteld", zegt CDA-Europarlementariƫr Jeroen Lenaers. "Zuckerberg beslist blijkbaar zelf hoe hij verantwoording aflegt voor de nalatige omgang met de persoonlijke data van miljoenen Europeanen." Het CDA wil dat de hoorzitting alsnog openbaar wordt. "Heel Europa moet kunnen meekijken", aldus Lenaers.

'Hoe graag wil je dat hij komt?'

Ook de fractie waar de ChristenUnie bij is aangesloten, de ECR, stemde in met een hoorzitting achter gesloten deuren. De Nederlandse vicevoorzitter van de fractie Peter van Dalen is ook niet gelukkig met de situatie. "Ik wil een open hoorzitting met het hele parlement. Als Zuckerberg dan niet komt, is de vraag: hoe graag wil je hem in Brussel hebben? Desnoods achter gesloten deuren? Zo graag willen wij dat niet."

Van Dalen wil volgende week, als zijn fractie vergadert, de zaak opnieuw aan de orde stellen. De hoorzitting met de baas van Facebook wordt dinsdag aan het begin van de avond gehouden.