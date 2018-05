PvdA-Kamerlid Sharon Dijksma kandidaat-wethouder Amsterdam

PvdA-Kamerlid en voormalig staatssecretaris Sharon Dijksma wordt wethouder in Amsterdam als de PvdA daar in het college komt. Zij bevestigt het bericht hierover in De Telegraaf.

Dijksma krijgt de portefeuilles verkeer en vervoer en water en luchtkwaliteit. De college-vorming met D66, GroenLinks en de SP na de gemeenteraadsverkiezingen van maart is vrijwel rond.

Dijksma zegt de nieuwe baan bijzonder en eervol te vinden. "De uitdagingen voor Amsterdam zijn groot. Deze fantastische metropool moet tegelijk leefbaar, bereikbaar en dynamisch blijven. Met als doel een beetje meer zuurstof te realiseren voor alle Amsterdammers."

'Verschil maken'

Partijleider Asscher zegt over haar aanstaande vertrek dat de fractie in de Tweede Kamer haar enorm gaat missen. "Sharon is een van de beste bestuurders die de PvdA heeft. Haar overstap als wethouder naar Amsterdam past in onze ambitie echt het verschil te maken en de partij lokaal weer op te bouwen."

Zij zal met haar gezin van Enschede naar Amsterdam verhuizen.