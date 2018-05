Toch weer schapen dood na garantie dat wolf niet zou terugkeren

Een veearts van het Faunafonds stelde boer Krol uit Marum gerust. Weliswaar had een wolf gisteren zeven schapen toegetakeld, maar het beest zou niet terugkomen.

In Duitsland was een wolf wel eens teruggekeerd naar dezelfde plek, maar in Nederland was dat nog nooit gebeurd. De veearts verzekerde hem daarom dat hij de overige schapen de nacht daarna niet binnen hoefde te houden.

Vanochtend bleek het advies onterecht: Krol vond vier doodgebeten beesten op zijn erf. Een vijfde schaap moest uit zijn lijden worden verlost. Een dag eerder overleefden zes dieren de aanval van de wolf niet.

Melding

Dna-onderzoek door het Faunafonds moet uitwijzen of daadwerkelijk een wolf verantwoordelijk is. De opgeroepen veearts twijfelt daar niet aan: "Dit is het werk van een roofdier."

De politie ontving bovendien gisterochtend een melding dat om 8.10 uur een wolf was gesignaleerd in De Wilp - zo'n 1,5 kilometer van Krols land.