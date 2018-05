'Gezinsleven mariniers grootste obstakel verhuizing naar Zeeland'

De uitstroom bij het korps mariniers zal alarmerend groot zijn als de verhuizing van de kazerne van Doorn in het midden van het land naar Vlissingen doorgaat. Honderden jonge officieren, sergeanten en korporaals met gezinnen zullen vertrekken, waarschuwt brigadegeneraal der mariniers Mac Mootry.

"Mama heeft ook een goeie baan, en er wordt gebeld dat het kind ziek is. Vanuit Vlissingen rij je niet even naar de school in Amersfoort om je kind op te halen", legt Mac Mootry uit. Het is niet meer zoals vroeger dat de gezinnen van mariniers vanzelfsprekend meeverhuizen.

Mac Mootry en zijn collega's van het Korps Mariniers zijn uitgenodigd door de Tweede Kamer om hun bezwaren tegen de voorgenomen verhuizing toe te lichten. Vooral het 'moderne gezinsleven' kan tot de uitstroom van honderden ervaren mariniers leiden, zeggen zij.

Korporaal der mariniers Prigioniero woont in Roermond en is een zogenoemde 'binnenslaper', iemand die vaak op de kazerne slaapt omdat hij te ver weg woont. De verhuizing is het gesprek van de dag onder de binnenslapers. "Ze rijden nu een dag in de week naar hun gezin. Ze vinden Vlissingen echt te ver, omdat die ene dag dan ook al niet meer kan."

Hinderlaag van de Taliban

Het vertrek van ervaren personeel zal tot veiligheidsproblemen leiden, zegt Mac Mootry. "De ervaring van goede mariniers is in minstens twaalf jaar opgebouwd", zegt hij. "Het is het verschil tussen wel of niet in een hinderlaag van de Taliban lopen."

Hij noemt ook operationele voordelen aan blijven in Doorn. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft gebieden aangewezen waar de kazerne het terrein zou mogen uitbreiden. Op twee minuten afstand van de kazerne zijn oefenterreinen, waar ook met zwaar materieel gereden mag worden. En het onderdeel van de landmacht waar de mariniers mee samenwerken zit dichter in de buurt.