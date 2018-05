Giro 555: 2 miljoen mensen geholpen met actie tegen honger

De Giro 555-hulporganisaties hebben 2,1 miljoen mensen kunnen helpen dankzij de inzamelingsactie van vorig jaar tegen honger in Jemen, Zuid-Soedan, Nigeria en Somaliƫ. De elf organisaties hebben in een eindrapport verantwoording afgelegd over de besteding van de 35 miljoen euro die tijdens een landelijke actie werd opgehaald. Het geld is helemaal uitgegeven.

Zo kregen ruim 466.000 mensen voedselhulp en ontvingen 187.000 ondervoede kinderen bijvoeding. Verder werd het geld besteed aan onder meer schoon drinkwater, hygiƫnevoorlichting, sanitaire voorzieningen en het uitreiken van zaden, landbouwgereedschap en visgerei om mensen in staat te stellen zelf in hun voedselbehoefte te voorzien.

Zware werkomstandigheden

Het Rode Kruis kreeg met ruim 5,6 miljoen euro de grootste bijdrage uit de opbrengst van de inzameling, gevolgd door Cordaid, Unicef-Nederland en Oxfam Novib.

De hulpverleners hebben hun werk onder zware omstandigheden moeten doen, schrijven de samenwerkende hulporganisaties. Het noordoosten van Nigeria en de overige drie landen zijn zeer onveilig vanwege gewelddadige conflicten, maar kampen ook met droogte of juist extreme regenval, een ingestorte economie, slechte infrastructuur en grote aantallen vluchtelingen.

Omdat de nood in de landen nog steeds hoog is, blijven de hulporganisaties er actief met geld uit andere fondsen.