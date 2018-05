Ook baby van spoedkeizersnee in bakkerij Hulst overleden

De baby die vorige week maandag met een spoedkeizersnede in een bakkerij in Hulst werd gehaald, is overleden. Dat blijkt uit overlijdensadvertenties in de PZC voor de moeder en haar zoon, meldt Omroep Zeeland. Eerder kwam al naar buiten dat de moeder, die onwel werd in een bakkerij, het niet had overleefd.

De vrouw kreeg tijdens haar werk in de bakkerszaak een hartstilstand. Drie ambulanceteams en de traumahelikopter werden opgeroepen om hulp te verlenen. Via een spoedprocedure werd de baby ter plekke ter wereld gebracht.

Het jongetje werd vervolgens per helikopter naar het ziekenhuis vervoerd, de moeder met een ambulance. Vorige week woensdag bevestigde familie dat de vrouw was overleden. Het kind lag toen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De traumahelikopter die voor het incident was opgeroepen kon aanvankelijk niet landen, omdat er een drone in de weg vloog. De politie weet wie de piloot daarvan is. Hij meldde zich nadat de politie het voorval met de drone meldde op Facebook.