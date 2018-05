Probleemjongere verdronk doordat jeugdzorg te weinig toezicht hield

Twee jongens met gedragsproblemen konden onder schooltijd weglopen om te gaan zwemmen, doordat medewerkers van een school in het Gelderse Zetten en een jeugdhulpinstantie te weinig toezicht hielden. Een van de jongeren verdronk mei vorig jaar in de Rijn.

De twee pupillen van de Otto Gerhard Heldringstichting en de nabijgelegen De Brouwerijschool wilden de rivier overzwemmen. De een slaagde, maar de ander - een 17-jarige jongen uit Den Bosch - ging kopje onder. Zijn lichaam werd diezelfde dag na een urenlange zoekactie geborgen.

Risico's

Drie inspecties (voor onderwijs, gezondheidszorg, justitie en veiligheid) deden onderzoek. Daaruit blijkt dat beide instellingen onvoldoende hebben gedaan om de risico's rond de dagelijkse schoolgang van de jongeren te beperken.

"Zowel de Heldringstichting als De Brouwerij kwamen afspraken over het toezicht op de jongeren niet na. Dit betreft een gezamenlijke verantwoordelijkheid van beide organisaties", stellen de inspecties.

Hoewel de twee organisaties na het ongeluk maatregelen hebben genomen, blijkt uit een onaangekondigd bezoek van de inspecties dat het toezicht nog steeds onvoldoende is.

Niet op de hoogte

"Een essentiƫle maatregel was niet doorgevoerd en de verantwoordelijken bleken hiervan niet op de hoogte", staat in het onderzoeksrapport. Hierdoor hebben de inspecties twijfels over de verbeterkracht van de beide organisaties en het interne toezicht door de betrokken besturen.

Na drie maanden volgt er opnieuw een onaangekondigd bezoek van de inspecties, schrijft Omroep Gelderland.