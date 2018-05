'Uitbreidingsmoeheid' is er niet alleen bij de huidige EU-lidstaten

Mensen weten simpelweg niet meer wat het EU-lidmaatschap ze zal brengen. Ter vergelijking kijken ze naar buurland Kroatië, dat in 2013 als laatste lid werd van de Europese club. Kroatië ging een soortgelijk proces door. Eerst jarenlang in de wachtkamer, hervormingen doorvoeren, hard werken, maar toen het eindelijk gebeurde, stagneerde de vooruitgang.

Nu, jaren later, is Kroatië niet veel beter af, zeggen critici. Zelfs de president ten tijde van de toetreding, Ivo Josipovic, haalde vorig jaar flink uit over gebrek aan veranderingen in Kroatië.

Zaken als corruptie, persvrijheid en de onafhankelijkheid van het rechtssysteem zijn in Kroatië niet significant verbeterd, net als in andere lidstaten Roemenië en Bulgarije. Ook loopt het land langzaamaan leeg. Elk jaar verlaten naar schatting 50.000 Kroaten het land voor een beter leven in andere EU-landen.