Japanse trein weer seconden te vroeg vertrokken: 'onvergeeflijk'

Voor de tweede keer in een half jaar heeft een Japans ov-bedrijf excuses aangeboden voor een trein die seconden te vroeg vertrok. Dat is een doodzonde in het punctuele land.

De trein verliet het Notogawa Station in Midden-Japan om 07.11.35, in plaats om 07.12 uur precies. Enkele reizigers misten daardoor hun aansluiting en moesten zes minuten wachten.

"Het grote ongemak dat wij hebben veroorzaakt is echt onvergeeflijk", schrijft de treinmaatschappij JR West in een verklaring. "We zullen ons gedrag evalueren om te voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt."

Punctueel

Volgens plaatselijke media was de conducteur in de veronderstelling dat zijn trein moest vertrekken om 07.11 uur. Hij had zijn fout op tijd door, maar vreesde dat als hij de deuren weer zou openen, de trein vertraging zou oplopen. Omdat hij niemand meer zag wachten, liet hij de trein vertrekken. Later bleken er toch enkele reizigers gedupeerd te zijn.

In november ging het ook als eens mis in Japan: toen vertrok een trein 20 seconden te vroeg. In de rest van de wereld zijn dergelijke discrepanties verwaarloosbaar, maar de Japanse spoorwegen staan bekend om hun punctualiteit.