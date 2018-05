Meer jongvolwassenen zeggen dat ze verslaafd zijn aan sociale media

's Ochtends nog voor je uit bed bent op je telefoon kijken wat je gemist hebt terwijl je sliep. Of even op Instagram tot de trein er is, om de rest van de reis foto's van je vrienden te blijven liken. Jongvolwassenen zijn steeds vaker verslaafd aan sociale media, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van de mensen tussen 18 en 25 jaar zei vorig jaar 29 procent verslaafd te zijn. Drie jaar geleden was dat nog 19 procent. Sociale media nemen ook steeds meer tijd in beslag: van de jongvolwassenen is 29 procent 3 tot 5 uur per dag bezig met Facebook, Instagram en andere netwerken. In 2015 was dat nog 17 procent.

Een belangrijk motief lijkt de angst te zijn om dingen te missen: 34 procent is daar volgens het CBS bang voor. Bijna een kwart van de jongeren wordt naar eigen zeggen onrustig als ze berichten niet meteen kunnen lezen en 37 procent ervaart het als vervelend als ze geen toegang hebben tot het internet. Ook ervaren sommigen een slechte nachtrust door de verslaving.