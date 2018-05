Spectaculaire beelden van tornado in grensstreek

In Viersen raakte iemand zwaargewond toen een tak naar beneden kwam en werd een brandweerman geraakt door de bliksem. Ook werden wegen gesloten vanwege omgevallen bomen. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen.

Het noodweer duurde bijna een kwartier. In Nederland zijn bij de hulpverleners geen meldingen binnengekomen, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Limburg.

Zesde tornado

In Nederland komen wervelstormen één à twee keer per jaar voor. In Duitsland ziet men ze vaker: dit was de zesde tornado dit jaar.

"Tornado's ontstaan bij zeer zware buienwolken waarin ook veel windschering aanwezig is", legt NOS-weerman Marco Verhoef uit. "Dat wil zeggen dat de wind aan de grond bijvoorbeeld uit het noorden waait en op enige hoogte uit het noordoosten of oosten. Ook kan de wind met de hoogte flink toenemen, waardoor een rotatie ontstaat."

Bekijk hieronder meer beelden van de tornado: