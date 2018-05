Leidsche Rijn heeft nu ook een echt winkelcentrum

Gedoe met aanbestedingen en de economische crisis gooiden jarenlang roet in het eten, maar nu heeft het Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn een eigen winkelcentrum. Vanmiddag was de feestelijke opening.

De 80.000 inwoners van het stadsdeel, ook wel bekend als de grootste vinexwijk van Nederland, waren tot vandaag aangewezen op de binnenstad of winkelcentra in andere wijken.

Het winkelgebied was om die reden hard nodig, vindt economisch geograaf Ton van Rietbergen van de Universiteit Utrecht. "Leidsche Rijn heeft de omvang van een stad als Helmond", zegt hij tegen RTV Utrecht. "Het is belangrijk voor de inwoners. Ik sprak gisteren nog iemand die terugkeek naar de tijd dat Leidsche Rijn alleen een kampeerwinkel had."