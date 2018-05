Vriend Syrische messentrekker: 'Hij had niet vrij moeten komen'

Toen het te gevaarlijk werd in Syrië, vluchtte F. net als Kaseem naar Europa. Ze kwamen terecht in Nederland hielden al die tijd contact via Facebook en WhatsApp. In eerste instantie was er nog niks aan de hand.

"Hij was sociaal, integreerde snel en dat weten de mensen die hem kennen in Den Haag ook." F. had volgens Kaseem zelfs een tijdje een baan als barman in Scheveningen. "Hij was trots op Nederland. Hij vierde Koningsdag en wilde altijd meer doen voor de samenleving."

Religieus was hij niet, zegt zijn vriend. "Zo ver ik weet is hij nog nooit in een moskee geweest. Hij had een tatoeage, was barman en dronk alcohol. Hij deed niet mee aan de ramadan en ging bijna ieder weekend naar de nachtclub. Dat doen mensen die religieus zijn niet."