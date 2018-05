Primeur: virtual reality tijdens rechtszaken

"Het is nu mogelijk om de tijd te bevriezen en alles nog eens te bekijken", zegt woordvoerder Gertjan Bos van het OM tegen 1Limburg. Ook voor het ruimtelijk gevoel werkt virtual reality volgens hem beter dan foto's.

Vooral een moordzaak leent zich voor de inzet van de 3D-camera. Een officier van justitie, rechter of advocaat kan een VR-bril opzetten om de locatie van de moord nog eens rustig te bekijken. Ook bij een reconstructie kan de bril worden gebruikt. Nu moet er soms maanden na het incident een setting worden opgebouwd om de moord na te spelen.

Plas bloed

In de virtuele wereld kunnen ook scenario's worden ingeladen. Stel dat een advocaat zegt dat de kogels op een bepaalde manier door de kamer vlogen, dan kan dat worden opgeroepen.

De techniek werkt, nu de praktijk nog. Het gebruik van virtual reality roept vragen op over wat wel en niet werkbaar is. Moet je ook een lichaam met steekwonden laten zien? Of een plas bloed?

"Dat kan natuurlijk nogal confronterend zijn", vertelt Bos. "Je kunt bijvoorbeeld ook kiezen voor een optie waarbij je wel laat zien hoe de kamer eruit zag en dan zonder het lichaam." Een andere optie is alleen een animatie te laten zien, een door de computer getekende versie van de werkelijkheid.

Elkaar tegenkomen

Sowieso kan er in dit project maar één persoon tegelijk in de virtuele wereld bewegen, met meerdere personen is nog niet mogelijk. "Het ideale is dat je elkaar in die virtuele omgeving tegenkomt", vindt Bos.

Hoe de bril precies moet worden ingezet, is nog onderwerp van gesprek tussen politie, justitie, advocaten en rechters. Er is een mogelijkheid dat de VR-bril alleen vóór de zitting wordt gebruikt en niet tijdens. Of alleen bij de schouw. "Hoe we het gaan inzetten is nog even kijken", zegt Bos, "maar we proberen zo snel mogelijk."