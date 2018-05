Agent scheldt jongeren de huid vol: 'met je stumperige rotkop'

De politie is een intern onderzoek begonnen naar een agent in de Haagse Schilderswijk die fel van leer trok tegen een groepje jongeren. Het voorval werd gefilmd en circuleert sinds gisteren op sociale media.

De agent zou de jongeren hebben aangesproken omdat ze met zijn drie├źn op een scooter zaten. Vervolgens roept hij ze bij zich en ontstaat er onenigheid. "Waarom duwt u mij?", vraagt een van de jongens. Waarop hij reageert met: "omdat jullie mij zitten uit te lachen daar, met je stumperige rotkop, daarom."

De agent vervolgt: "Ik ben helemaal klaar met jullie, dat soort types. Weet je wat het mooiste was geweest? Als je op je bek was gegaan en een dwarslaesie had gehad en dat je vanaf je zestiende, want ouder schat ik je niet, lekker in een rolstoeltje mag je hele leven. Dat is het enige wat ik je gun."

Als een van de jongens reageert, zegt hij: "Je mag lekker je muil houden tegen me. Ga lekker tegen de muur aan staan."

Leiding distantieert zich

De politie onderzoekt de kwestie nog en wil niet zeggen of de jongeren inderdaad staande werden gehouden omdat ze met meerdere personen op een brommer zaten. Teamchef Van Marle distantieert zich volledig van het gedrag van zijn medewerker. "Een dergelijke manier van bejegening is absoluut niet wat wij als politie voor ogen hebben."

De politieagent mag tijdens het onderzoek geen werk meer op straat doen. "Wanneer de jongeren op het filmpje behoefte hebben aan een gesprek zijn ze vanzelfsprekend van harte welkom bij ons op het bureau", zegt Van Marle.

De politie kan in de Schilderswijk op weinig krediet rekenen van jongeren. Veel tieners vinden dat de politie discrimineert, etnisch profileert en niet naar hen luistert, bleek eind vorig jaar uit een onderzoek. De korpsleiding zei toen dat er de afgelopen jaren allerlei initiatieven zijn ingevoerd om verbinding met de buurt en bewustwording bij agenten te vergroten.