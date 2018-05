'Amsterdamse partijen tegen naam Johan Cruijffplein'

De vier partijen die in Amsterdam een coalitie proberen te vormen, zijn tegen de naamsverandering van het Stadionplein in het Johan Cruijffplein. Dat meldt de Amsterdamse krant Het Parool op basis van bronnen aan de onderhandelingstafel.

GroenLinks, D66, PvdA en SP hebben het demissionaire stadsbestuur gevraagd om de kwestie niet te behandelen en door te schuiven naar het nieuwe college en de nieuwe burgemeester.

Gisteren werd bekend dat het bestuur van het stadsdeel Zuid, dat eerder wel akkoord ging met de naamswijziging, zijn instemming ervoor heeft ingetrokken. Er was onduidelijkheid over het advies van een commissie die zich over de naam had gebogen. Toen bleek dat het advies, in tegenstelling tot wat werd gedacht, negatief was, trok het stadsdeel zijn medewerking in.

Kritiek

Het Stadionplein ligt bij het Olympisch Stadion in het zuidwesten van Amsterdam en Johan Cruijff beleefde er enkele grote successen. Ook na zijn voetbalcarrière kwam hij er vaak.

Kritiek op de voorgenomen naamswijziging is onder meer dat het stadion is gebouwd voor de Olympische Spelen van 1928 en dat Cruijff daar niets mee te maken had. Ook vinden buurtbewoners dat er al genoeg plekken naar de overleden voetballer zijn vernoemd. Zo is er een Johan Cruijffbrug in de Watergraafsmeer en krijgt de Amsterdam Arena binnenkort de naam van Johan Cruijff.