Het kat-en-muisspel tussen Facebook, trollen en spammers in cijfers

Niet alles is op deze manier even goed aan te pakken. Dat is vooral te merken bij haatzaaiende content, waarvan slechts 38 procent met behulp van kunstmatige intelligentie is ontdekt.

Een gevoelig punt voor Facebook. In Duitsland is sinds begin dit jaar een wet van kracht die voorschrijft dat als sociale media niet binnen 24 uur de content offline halen, een boete volgt. Maar ook vanuit de rest van Europa wordt druk uitgeoefend op Facebook en andere sociale media om hier sneller op te reageren.

In de blogpost waar deze cijfers in staan, erkent Facebook ook dat het er nog lang niet is. "We hebben veel werk te doen op dit gebied. Dit komt deels doordat het nog jaren duurt voordat technologie zoals kunstmatige intelligentie voor bijna alle vormen van content kunnen worden gebruikt." Veel sneller kan het niet; het 'lezen' en begrijpen van context is voor dit proces essentieel en dat is enorm ingewikkeld.

Transparantie

Het delen van deze informatie is voor Facebook een poging om transparanter over te komen. Dat lijkt deels te zijn gelukt, maar er blijven ook vraagtekens over.

"Het is goed dat Facebook dit doet, maar het is frustrerend dat het zolang heeft geduurd. Facebook moet nog transparanter worden over hoe het dit soort content signaleert en wat het verwijdert", zegt een woordvoerder van het EFF, een organisatie die opkomt voor burgerrechten online, tegen The New York Times.

"Waarom zou iemand Facebook geloven?", zegt Samuel Woolley van de denktank Institute for the Future tegen dezelfde krant. "Ze hebben zo'n slechte reputatie op dit vlak." Woolley zou graag zien dat onafhankelijke onderzoekers dit soort rapporten opstellen. "We vertrouwen het Facebook toe over zichzelf te rapporteren zonder onafhankelijk toezicht. Daar baart mij zorgen."

Ook al is het hier niet direct aan gelinkt, Facebook heeft vanwege het schandaal omtrent databedrijf Cambridge Analytica te maken met een vertrouwensbreuk. In 2014 kreeg het databedrijf informatie over maximaal 87 miljoen gebruikers in handen, zonder dat zij daar toestemming voor hadden gegeven. Facebook bleek hier daarnaast in 2015 van op de hoogte te zijn geweest, maar trad hierover niet naar buiten. Het bedrijf heeft hierover spijt betuigd.