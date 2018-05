Blauwe diamant eeuw lang zoek, nu verkocht voor 5,5 miljoen euro

Een zeldzame blauwe diamant heeft gisteren op een veiling in Genève ruim 5,5 miljoen euro opgebracht. De steen staat bekend als de Farnese, omdat hij in 1715 als huwelijkscadeau werd gegeven aan prinses Elisabeth Farnese. Zij trouwde met de Spaanse koning Filips V.

De veiling bij Sotheby's in Genève duurde precies vier minuten. Het startbod lag op drie miljoen euro. Uiteindelijk verwisselde de steen dus van eigenaar voor een flink hoger bedrag. Wie de diamant heeft gekocht, is niet bekend.

Blauwachtig

De Farnese-diamant heeft een blauwe kleur en dat is uitzonderlijk. Van alle diamanten die worden gevonden, is 0,10 procent blauwachtig en daarvan is maar 10 procent geschikt om te worden verwerkt in juwelen.

De steen bleef na de schenking in 1715 eeuwenlang in het bezit van de familie Bourbon maar verdween rond 1918 spoorloos. Pas vrij recent dook het juweel op in Oostenrijk waar die tot vorig jaar in handen was van prinses Alice van Bourbon-Parma. Haar kleinzoon prins Pedro bood de Farnese uiteindelijk gisteren aan op de veiling.