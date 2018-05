Door de krapte op de woningmarkt zijn er afgelopen kwartaal voor het eerst in vijf jaar minder hypotheken verkocht. Er werden 80.000 hypotheken verstrekt, 3 procent minder dan een jaar geleden, blijkt uit een analyse van financieel adviesbureau IG&H en hypotheekadviesketen Viisi.

De omzet van de verkochte hypotheken is wel gestegen. Dat komt doordat hypotheken steeds hoger liggen door de stijgende huizenprijzen. De gemiddelde hypotheeksom kwam voor het eerst boven de 300.000 euro uit.

"Het is dan ook niet meteen een crisis, maar de groei van de afgelopen jaren zet volgens ons niet meer door", zegt Joppe Smit van IG&H. "Hypotheekadviseurs maar ook alle andere marktpartijen die verdienen aan woningverkopen, zoals verhuizers, zullen dat gaan merken."

Starters

Voor starters is het steeds moeilijker om een betaalbare woning te vinden. Er is minder aanbod van woningen en de prijzen lopen verder op. "Het is voor steeds meer mensen onhaalbaar om zelfstandig een eerste woning te kopen", zegt Smit. "In 2012 was dat nog 29 procent, nu nog maar 13 procent van de starters. De helft is afhankelijk van de ouders."

Volgens Smit, die onder meer banken adviseert, leidt de moeilijke positie van starters tot een nieuwe tweedeling in de samenleving. "Wij denken dat je starters moet gaan helpen. Een subsidie bijvoorbeeld bij aanschaf van de eerste woning. Of woningen echt beschikbaar houden voor starters en uit handen houden van particuliere investeerders."

Ook makelaarsvereniging NVM waarschuwde al voor de gevolgen van de toenemende krapte op de woningmarkt. De makelaars zien graag dat het aantal nieuwbouwwoningen in versneld tempo wordt opgevoerd.