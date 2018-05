Bezwaren vanwege weinig privé-gebruik bedrijfsauto allemaal afgewezen

Het oordeel van de Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelde in twee van de vier proefprocessen in cassatie dat de fiscus mogelijk te veel btw heeft opgelegd. De belastingplichtige moet in staat worden gesteld om een lager privégebruik aan te tonen, zo oordeelde de Raad. De bezwaren die de Hoge Raad gegrond acht, gaan over de keuze die ondernemers sinds 2011 moeten maken tussen de zogenoemde forfaitaire btw-heffing voor privégebruik van bedrijfsauto's of een heffing op basis van hun kilometeradministratie van het privégebruik. Als die kilometeradministratie ontbreekt, biedt de Belastingdienst de mogelijkheid om 2,7 procent van de cataloguswaarde van de auto te gebruiken.